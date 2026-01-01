Парламентът прие процедурните правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Емисионно“, на Българската народна банка (БНБ), изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (НС). Вносител е Комисията по бюджет и финанси.

Миналия четвъртък Андрей Гюров подаде оставка от поста до НС, след като положи клетва като служебен премиер пред парламента.

Правилата за избор предвиждат управителят на БНБ да внесе чрез председателя на НС в бюджетната комисия предложение за кандидат за подуправител в седемдневен срок от приемането на процедурните правила от НС. Предложението заедно с приложените към него документи се публикуват на специализиран тематичен сайт на интернет страницата на НС в срок не по-късно от седем дни преди изслушването в Комисията по бюджет и финанси.

Предвижда се предварителна проверка на кандидата за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Гласуването е явно, чрез компютризираната система на парламента. Кандидатът се смята за избран, ако получи повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако не получи необходимите гласове, НС приема решение за откриване на нова процедура по избор.

Мартин Димитров заяви, че „Продължаваме промяната-Демократична България“ е против този проект на решение, защото не е работа в края на мандата си Народното събрание да взима толкова важно решение като избор на подуправител на БНБ. Свидетели сме как мнозинството в това НС не търсеше качеството, най-добрите професионалисти, а се занимаваше да избере хора, които то предлагаше, отбеляза той. В момента не можете да се гордеете нито с Комисията за защита на конкуренцията, нито със Сметната палата, нито с Комисията за финансов надзор, изтъкна Димитров.

Имате памет кой смени Конституцията, кой „набута“ в „домовата книга“ управителя и подуправителите на БНБ, кой накара Андрей Гюров да си напусне поста, кой гласува Главчев за председател на Сметната палата, обърна се към Мартин Димитров председателят на ПГ „Има такъв народ“ Тошко Йорданов. Вчера коя партия смени 28 областни управители с техни хора, попита той. Наглостта е основна част от ПП-ДБ, вие създадохте целия процес да се стигне до служебни кабинети по „домова книга“, продължи Йорданов. Имате кабинет, който ще „фалшифицира изборите“, имате наглостта да говорите сега кой кого щял да избира, каза още той. По-късно в хода на дебата получи наказание „забележка“ заради използвани в реплика нецензурни думи към ПП-ДБ.

Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС) напомни на Мартин Димитров, че заедно са избрали предишните подуправители на БНБ – Гюров и Чобанов. Помните ли колко време дадохте на управителя на БНБ тогава да избере своите кандидати – 24 часа, посочи той.

Според Димо Дренчев от „Възраждане“ Димитър Радев вече има кандидатура за подуправител, тъй като Андрей Гюров отдавна е в неплатен отпуск. Съгласи се обаче, че не е работа на това НС да избира подуправител на БНБ. Затова от „Възраждане“ няма да подкрепят проекта на решение. Колегата му Цончо Ганев посочи, че в случая не просто ще се избира подуправител, а човек, който може да стане служебен премиер, затова решението е изключително важно. След влизането в еврозоната управителят на БНБ стана „скъпо платен екскурзиант“, от когото нищо не зависи, коментира още Ганев. Той нарече БСП „разграден двор“, „либерална шайка“.

Наталия Киселова, председател на ПГ „БСП-Обединена левица“, отбеляза, че е очаквала забележка за Ганев, защото езикът му е недопустим, защото българските граждани не могат да си позволят да слушат такъв език. Това отвращение към изборите идва от хора, които не си държат езика зад зъбите, това, което правите, показва колко сте уязвени, отговори тя на „Възраждане“. За проекторешението обясни, че в закона за БНБ е предвидено след оставка в едномесечен срок да бъде избран нов подуправител. Кога ПП-ДБ са по-откровени - когато искат да бъдат спазвани Конституцията и законите, или когато искат те да изберат кой да бъде подуправител на БНБ, попита Киселова. Защо считате, че само вие сте легитимни, обърна се към Мартин Димитров. Бяхте легитимни, когато променяхте Конституцията, видяхме до каква катастрофа доведе, отбеляза председателят на ПГ на левицата. Трябва да бъде открита процедура, дали ще има кандидатура, зависи от управителя на БНБ, изтъкна Наталия Киселова.

Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ посочи, че при ПП-ДБ върховенство на правото е да овладеят съдебната система по възможност през НПО-тата, всичко останало не е право. Това е сектата „Сорос“, добави той. Откриваме процедурата, но правото да номинира е на гуверньора, той трябва да каже какъв срок му е нужен за номинация, по думите на Цонев.

Йордан Иванов (ПП-ДБ) предположи, че бившите управляващи искат да запълнят сега шортлиста за „домовата книга“ с техни хора.