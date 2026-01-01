Финансов съветник на президента на Франция, съпругата му и пазач от Лувъра се явяват днес, 26 февруари пред наказателния съд в Париж, обвинени в кражба и притежание на десетки порцеланови предмети, откраднати от Елисейския дворец.

Делото започва след необяснимото изчезване на скъпоценна посуда. Разследването бързо се насочва към мрежа за препродажба. Томас М., финансов служител в президентството, който имал право да събира някои повредени предмети, е откраднал предмети в перфектно състояние от Manufacture nationale de Sèvres (Националната фабрика в Севр). Неговият партньор се е занимавал с продажбата на тези предмети, използвани по време на държавни вечери.

Срещата с купувача се е състояла онлайн. Адвокатът на предполагаемия прекупвач Гилейн М., Ксавие Отен, разясни пред АФП метода: „Във Facebook има много групи, сред които и група на любители на порцелан“. Мрежата е действала именно в тази платформа. „В тази група на любители на порцелан един ден съпругата на касиера се свързва с него и му казва: „Вие сте еди-кой си, аз имам такава и такава вещ“, добавя адвокатът.

Гилейн М. е отговорен за посрещането на посетителите в Лувъра. Този ентусиаст е придобил „близо 150 предмета“, без да се съмнява в обема им. За адвокат Отен неговият клиент „е страстен колекционер, а страстните колекционери понякога не разполагат с необходимия здрав разум“.

Той възнамерява да пледира „заблуда“ в защита на този „първонарушител“ колекционер, който е похарчил „15 000 евро за две години“ за закупуване на предмети от Елисейския дворец.

Manufacture nationale de Sèvres се е присъединила като гражданска страна и оценява щетите на „370 000 евро“, като определя „всяка чиния на около 5000 евро“, според адвоката, който оспорва този метод: „Manufacture nationale de Sèvres, която сама изготвя експертизата за себе си, тъй като е едновременно гражданска страна и експерт, което е доста изненадващо, казва, че сумата е 370 000 евро“. Адвокатът припомни, че употребяваните предмети се продават на търг „между 50 и 1500 евро“.

Днес „е време за съжаления“ за тримата замесени, които са върнали предметите. „Дори тези, които са откраднали, признават, че е глупост и че не е трябвало да го правят“, заключава адвокатът.