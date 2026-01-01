Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар е новият Спортист номер 1 на България за втора поредна година. Той събра 1040 точки от 1170 възможни по време на жеремонията по връчването на 68-ите награди „Спортист на годината“.

Второто място е за младата надежда на волейбола Александър Николов, получил 913 точки. Трети е скиорът Алберт Попов с 625.

Преди девет дни Насар се нареди и на 3-о място в анкетата на БТА като номер 3 на Балканите, за да затвърди отличния си сезон 2025. Новият Спортист номер 1 на България, беше награден от президента на България Илияна Йотова.

Карлос Насар е в топ 3 в анкетата „Спортист на Балканите“ за 2025 година

Освен президентът Йотова, на церемонията присъстваха също така министърът на младежта и спорта Димитър Илиев, председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева, легендите на българския футбол Христо Стоичков и Димитър Бербатов, както и президентите на почти всички спортни федерации начело с Любомир Ганев, Георги Глушков, Цеко Минев, Атанас Фурнаджиев.

Националният тим по волейбол за мъже е първи при отборите, а италианският им селекционер Джанлоренцо Бленджини е номер 1 при треньорите. Спортист номер 1 с увреждания е лекоатлетът Ружди Ружди, който всяка година доказва своето постоянство.

За втора година беше присъдена и специалната награда "Вдъхновение". Тя се връчва на значима личност, която с работата, грижите, примера и постиженията си е инспирирала и подкрепила развитието на българския спорт и българските спортисти. Тази година тя беше връчена на родителите на младите волейболни звезди Александър и Симеон Николови - Мая и Владимир.

В последната една година България загуби трима велики спортисти и треньори, които оставиха незаличима следа в историята на спорта. Това са Норайр Нурикян, Боян Радев и Димитър Пенев. Семействата им получиха също специални награди.

Карлос Насар е най-добър щангист в Европа за 2024

Първата официална анкета "Спортист на годината" е проведена през 1958 година. В допитването, организирано от "Народен спорт", печели баскетболистката Ваня Войнова, която става първият официален победител. Рекордьор по спечелване на най-престижната награда е Стефка Костадинова - четири пъти. Боян Радев и Станка Златева са избирани за номер 1 по три пъти. Осем големи български спортисти са триумфирали по два пъти - Продан Гарджев, Петър Киров, Христо Марков, Серафим Тодоров, Йордан Йовчев, Румяна Нейкова, Григор Димитров и Александър Везенков, а от днес вече и Карлос Насар.