Колегията на Европейската прокуратура установи, че българският европейски прокурор Теодора Георгиева е виновна за тежко нарушение на служебните си задължения. Тя беше разследвана от Дисциплинарния съвет на службата на европейския главен прокурор от март и отстранена от длъжност.

Европрокуратурата е отложила решението си за подходящата санкция. Причината е, че предвид сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност, свързана с функцията на европейски прокурор, не може да бъде изключено и освобождаването ѝ от длъжност.

Поради това европейският главен прокурор е информирал Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за решението на Колегията на Европейската прокуратура, както и за становището на Дисциплинарния съвет по дисциплинарната процедура срещу българския европейски прокурор.

Съгласно Регламента за EPPO единствено Съдът на Европейския съюз може да освободи европейски прокурор поради тежко нарушение, по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията. Поради тази причина, преди да вземе решение за налагане на по-лека санкция, EPPO следва да даде възможност на тези институции да преценят дали считат за целесъобразно да поискат освобождаването от длъжност на съответния европейски прокурор.