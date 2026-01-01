Милиардерът Бил Гейтс e признал, че е имал две афери с рускини, докато е бил женен за бившата си съпруга Мелинда Френч Гейтс. Това предаде AL.com.

Той също така се е извинил за приятелството си с покойния финансист Джефри Епстийн.

70-годишният съосновател на Microsoft, по информация на Wall Street Journal, е казал на част от служителите си във вторник, че е пътувал с частен самолет с Епстийн до определена дестинация, но не е било извършено престъпление. Изданието се позовава на аудиозапис на вътрешната среща на фондация "Гейтс".

„Не съм направил нищо незаконно. Не съм видял нищо незаконно. Нека бъде ясно - никога не съм прекарвал време с жертвите, с жените около него“, заявил Гейтс.

Мелинда Гейтс: Досиетата Епстийн извадиха наяве болезнени спомени

Милиардерът споделил: „Имах афери - едната с руска състезателка по бридж, която срещнах на бридж турнир, и една с руска ядрена учена, с която се запознах чрез бизнес дейностите си“.

Публикуваните документи включват снимки на Гейтс, позиращ с различни жени. Съоснователят на Microsoft, който заяви, че е било грешка да се среща с Епстийн, посочи, че отношенията му с него са били ограничени до дискусии, свързани с филантропия.

Според изданието Гейтс е казал на служителите на фондацията си, че снимките са направени по молба на Епстийн с негови асистентки след техните срещи.

Припомняме, че Министерството на правосъдието на САЩ публикува милиони преди това засекретени документи, свързани с осъдения за педофилия финансист, в края на 2023 г. и началото на 2024 г., като последните разкрития бяха направени на 30 януари т.г.