Президентът Илияна Йотова подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

Припомняме, че на 24 февруари вътрешният министър Емил Дечев обяви, че е предложил на Министерски съвет да вземе решение, с което да предложи на президента да освободи от длъжност главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

Като причини той открои местните избори в Пазарджик; начинът, по който полицията е реагирала на провокациите на протестите на 26-и ноември 2025 година; изчезването на висшето професионално ръководство, след като се появи новината за ужасяващото престъпление, извършено на хижа „Петрохан“; провалът при разследването на заплахите срещу кмета на Бистрица през юли 2025 г.; главният секретар на МВР не си плаща глобите за фишове по Закона за движение по пътищата.

По-рано днес (25 февруари) Рашков бе изслушан в Народното събрание, заедно с МВР министъра Емил Дечев, както и няколко висши полицейски служители. А основната тема - случаите "Петрохан" и "Околчица".

Преди да премине по същество, той отхвърли всички мотиви, с които бе поискано неговото отстраняване.

"Категорично отхвърлям всички т.нар. мотиви, с които бе поискано отстраняването ми като главен секретар на МВР и в същото време да изразя своите сериозни притеснения относно бъдещето на разследването по случая "Петрохан" и гарантирането на обективността при разкриване на пълната истина", посочи Рашков и допълни по-късно: "За мен професията на полицая е символ на смелост и себеотдаване в полза на обществото."

Дечев предлага освобождаване на главния секретар на МВР Рашков: Не си плаща глобите

Кой е Мирослав Рашков?

Роден е на 9 декември 1972 г. в гр. Шумен.

Завършил е висше икономическо образование във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и е магистър по бизнес администрация. Преминал е курсове за обучение и професионална подготовка в Академията на МВР. Преминал е и обучение в ILEA.

На служба в МВР е назначен през 2006 г. До 2013 г. е разузнавач и началник на група в секторите "Икономическа полиция" и „Криминална полиция“ при ОДМВР - Велико Търново. След това кариерата му продължава в ГДНП, първоначално като разузнавач, а след това началник на сектор и впоследствие началник на отдел "Икономическа полиция". От 2017 до 2022 г. е в "Икономическа полиция" при ОДМВР – София, а от 2022 до 2023 г. е началник на сектор „Изпиране на пари“ при ГДБОП-МВР.

От 12 юли 2023 г. той е зам.-директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП – МВР). Със заповед от 27 август 2024 г. е преназначен за директор на ГДНП.

Награждаван е с редица отличия и награди в МВР, сред които “Почетен медал” и „Почетен знак на МВР – ІІІ степен“, "Почетен знак на МВР - II степен", "Почетен знак на МВР - I степен" от министъра на вътрешните работи, благодарности, похвали, индивидуална парична награда.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 20 февруари 2025 г. е преназначен на длъжност заместник главен секретар.



С Указ №145 на държавния глава, обнародван в "Държавен вестник" на 2 септември 2025г ., е назначен на длъжност главен секретар на МВР.