БГНЕС

Предложих на Министерски съвет да вземе решение, с което да предложи на президента да освободи от длъжност главния секретар на МВР г-н Мирослав Рашков. Това съобщи вътрешният министър Емил Дечев.

По думите Министерският съвет е взел такова решение и то е изпратено на президента на Република България. „Ние като служебно правителство нямам много време, за да организираме едни честни и законосъобразни избори“, коментира той.

Според него главният секретар на Министерството на вътрешните работи е най-висшата професионална длъжност във ведомството и има важна роля в изборния процес.

Като причини той открои местните избори в Пазарджик; начинът, по който полицията е реагирала на провокациите на протестите на 26-и ноември 2025 година; изчезването на висшето професионално ръководство, след като се появи новината за ужасяващото престъпление, извършено на хижа „Петрохан“; провалът при разследването на заплахите срещу кмета на Бистрица през юли 2025 г.; главният секретар на МВР не си плаща глобите за фишове по Закона за движение по пътищата.

„Главният секретар, който е на най-висшата длъжност в МВР и трябва да бъде за пример, не си плаща глобите за фишове по Закона за движение по пътищата. Едва днес, след като разпоредих проверка по този въпрос - по отношение на всички ръководители в министерството, и след традиционния теч на информация, всичките пет бяха платени“, разясни Дечев.

Министърът на вътрешните работи призова всички граждани да помогнат за издирването на заместник главния секретар Явор Серафимов, бъркайки името му със Семерджиев. „Проведох разговор с Явор Семерджиев петък вечерта и му обясни, че трябва да се разделим. Той пожела да помисли сериозно, да поговори със семейството си и ще ми каже лично какво е решил в понеделник сутринта. Очаквах зам. главния секретар на МВР сутринта в моя кабинет, но уви той не дойде. Започнах да го търся по телефона, но не отговори на моите многобройни телефонни повиквания. Затова ви моля да помогнете в издирването му, желая да си поговоря с него“, заключи той.

Кой е главният секретар на МВР?

Мирослав Рашков е завършил висше икономическо образование във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и е магистър по бизнес администрация. Преминал е курсове за обучение и професионална подготовка в Академията на МВР. Преминал е и обучение в ILEA.

Булфото

Професионална кариера:

На служба в МВР е назначен през 2006 г. До 2013 г. е разузнавач и началник на група в секторите "Икономическа полиция" и „Криминална полиция“ при ОДМВР - Велико Търново. След това кариерата му продължава в ГДНП, първоначално като разузнавач, а след това началник на сектор и впоследствие началник на отдел "Икономическа полиция". От 2017 до 2022 г. е в "Икономическа полиция" при ОДМВР – София, а от 2022 до 2023 г. е началник на сектор „Изпиране на пари“ при ГДБОП-МВР.

От 12 юли 2023 г. той е зам.-директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП – МВР). Със заповед от 27 август 2024 г. е преназначен за директор на ГДНП.

Награждаван е с редица отличия и награди в МВР, сред които “Почетен медал” и „Почетен знак на МВР – ІІІ степен“, "Почетен знак на МВР - II степен", "Почетен знак на МВР - I степен" от министъра на вътрешните работи, благодарности, похвали, индивидуална парична награда.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 20 февруари 2025 г. е преназначен на длъжност заместник главен секретар.



С Указ №145 на държавния глава, обнародван в "Държавен вестник" на 2 септември 2025 г., е назначен на длъжност главен секретар на МВР.