Премиерът Росен Желязков обясни пред журналисти каква е процедурата за назначаване на нови посланици и главен секретар на МВР. Той направи коментар от Костинброд, където по-рано откриха нова детска градина.

"По отношение на посланиците се предвижда предварително съгласуване с президента, то има една цел - да се синхронизират вижданията на държавния глава и правителството по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците. Отдавна сме изпратили имената, президентът съгласува тези имена и утре с решение на МС ще му ги предложим. Същото е и с главния секретар на МВР", обясни той.

"Утре с решение на Министерски съвет във връзка с полученото съгласуване от президента ще предложим Мирослав Рашков, който изпълнява функциите в момента, за постоянен главен секретар на МВР, защото това наше предложение се базира на работата на професионалното ръководство на МВР в правителството, политическата неутралност на Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политически препирни", каза още Желязов.

Премиерът обясни, че все още очаква президентът да се произнесе по отношение съгласуването с предложението на председател на ДАНС.

Той коментира и кога може да се очаква решение на проблема с водната криза в Плевен. "В Плевен през годините нито сме имали амбициозен кмет, нито сме имали сериозно отношение към проблемите с водата. Трябва да се спрат водозагубите, те са огромни, на места 80%, отговорността ще бъде дефинирана. Координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена", обясни Желязков.

"Ние командироваме от София експерти, чиято работа не е да ходят по общините, за да осъществяват неизпълнените ангажименти, които са имали властите. Тук не подминавам по никакъв начин ролята на областния управител по отношение на такива проблеми. Давам много ясен двуседмичен срок за по-добра координация. В противен случай ще има и персонални промени в компетенциите на правителството. Няма как да се бъркаме в местната власт. Приемете, че това е жълт картон за областния управител", заяви Желязков.

Премиерът коментира дали ще има нормативна уредба за водните атракциони. Той даде съвет към участниците към експертната група, която работи в момента да не се действа панически. "Регулацията трябва да бъде на достатъчно добро ниво, за да създава предпоставка за несериозна намеса в свободата на търговската дейност, но такава намеса в превенцията на всички рискове", обясни Желязков. По думите му потребителите трябва да имат гаранция, че съоръженията са преминали през необходимата сертификация. "Немарливото осъществяване на тази дейност води до неща, които размиват отговорността", каза още той.