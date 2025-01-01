Правителството прие решение за предложение до президента Румен Радев за издаване на указ за назначаване на главен комисар Мирослав Рашков на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР). Това стана в открита за медиите част на редовното заседание на Министерския съвет.

"Във връзка с извършеното съгласуване с президента Румен Радев и полученото от него съгласие с проект на решение официално се предлага Мирослав Рашков, който изпълнява функциите в момента и за постоянен главен секретар на МВР. Главен комисар Рашков напълно отговаря на изискванията на чл. 36 ал. 5 от Закона за МВР за заемане на длъжността главен секретар на министерството. По време на службата си в МВР той придобива значителен професионален опит по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита на националната сигурност и защита правата и свободите на гражданите", посочи вътрешният министър Даниел Митов.

По думите му Рашков в работата си налага екипен принцип, който е довел до поредица от положителни резултати в структурите на ведомството при предотвратяването и разкриването на значителен брой престъпления.

"При изпълнение на функционалните си задължения той осигурява много добро взаимодействие както между службите на МВР, така и с органите на съдебната власт и други държавни институции", допълни министър Митов.

Предложението се основава на работата на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Мирослав Рашков и потенциалът му да ръководи структурите на МВР, обоснова се още той.

"Смея да твърдя, че последните 8 месеца, откакто работим заедно и той изпълнява длъжността, с господин Рашков се работи в пълен синхрон и той осигурява добра координация между службите и заслужава одобрение, както на МС, така и подписване на указ от страна на президента, за да бъе назначен на поста главен секретар на Министерство на вътрешните работи", каза в заключение Даниел Митов.

Кой е Мирослав Рашков?

Мирослав Рашков е роден на 9 декември 1972 г. в Шумен, се посочва на сайта на МВР. Завършил е висше икономическо образование във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и е магистър по бизнес администрация. Преминал е курсове за обучение и професионална подготовка в Академията на МВР. Преминал е и обучение в ILEA.

В МВР е назначен през 2006 г. До 2013 г. е разузнавач и началник на група в секторите "Икономическа полиция" и „Криминална полиция“ при Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Велико Търново. След това кариерата му продължава в Главна дирекция „Национална полиция“, първоначално като разузнавач, а след това началник на сектор и впоследствие началник на отдел "Икономическа полиция". От 2017 до 2022 г. е в "Криминална полиция" при ОДМВР – София, а от 2022 до 2023 г. е началник на сектор „Изпиране на пари“ при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" - МВР.

От 12 юли 2023 г. той е заместник-директор на ГДБОП. От 27 август 2024 г. е преназначен за директор на ГДНП.

Награждаван е с редица отличия и награди в МВР, сред които “Почетен медал” и „Почетен знак на МВР – ІІІ степен“, "Почетен знак на МВР - II степен" от министъра на вътрешните работи, благодарности, похвали, индивидуална парична награда.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 20 февруари 2025 г. е преназначен на длъжност заместник главен секретар.