Растящите цени на стоки и услуги вече са най-сериозното предизвикателство пред хотелския сектор в България, сочат резултатите от традиционното национално допитване „Бизнес климатът в хотелския бранш през 2025/26“, проведено от Хотелски форум (HTIF) и Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE) през февруари, съобщиха организаторите на анкетата.

Над една трета от анкетираните посочват инфлацията като основен проблем за бизнеса им, изпреварвайки недостига на персонал, който заема второ място с 28 на сто. Това е съществена промяна спрямо предходните години, когато липсата на кадри традиционно водеше в отговорите, коментират организаторите на допитването.

През 2025 г. повечето от хотелите (близо 40 на сто) работят със средногодишна заетост между 50 на сто и 70 на сто, а почти по равно са тези, които са постигнали отлична заетост от над 70 на сто (28 на сто) и тези, при които заетостта е под 50 на сто (26 на сто).

Средната цена на нощувка (ADR - средната цена, на която са продадени стаите за определен период бел. реп.) през 2025 г. при най-голям дял от участниците в допитването (40 на сто) е била в диапазона 100–200 лв., а 30 на сто от тях са работели с цени под 100 лв. Около 20 на сто отчитат средна цена между 200 и 300 лв., а 10 на сто от участниците декларират средна цена между 300 и 500 лв.

През изминалата година близо две трети от хотелиерите са коригирали цените на нощувките в рамките на инфлационните нива, като в повечето случаи увеличението не надхвърли 10 на сто. Една пета от респондентите не са повишавали цените, а при съвсем малка част повишението е надхвърлило 10 на сто, сочи проучването.

Масово политиката по отношение на цените на хотелските услуги и през тази година ще бъде ако има повишение, то да бъде отново около или под годишната инфлация – до 10 на сто, коментират организаторите на допитването.

Приходите от нощувки в България растат с 17,5% и надхвърлят 100 млн. лв.

Анализът на приходите и разходите показва отчетлива диспропорция и натиск върху маржовете. Докато при половината от хотелите приходите през миналата година са били или на нивата от по-миналата, или са с ръст до 10 на сто, то според три четвърти от попълнилите анкетата разходите нарастват с над 10 на сто.

Структурата на разходите е аналогична на миналогодишната – най-голям ръст, според 60 на сто от хотелиерите, отбелязват разходите за труд , следвани от разходите за стоки и услуги и разходите за комунални услуги – с по 18 на сто.

Очакванията за приходите през настоящата година са по-скоро консервативни, посочват организаторите на допитването. Почти по равно, с по една трета от отговорите, преобладават хотелиерите, които очакват ръст до 10 на сто и тези, които не очакват промяна спрямо миналата година. Процентът на скептиците, които очакват някакъв спад на приходите, нараства три пъти спрямо миналогодишната анкета – от 5 на сто на 15 на сто.

На въпроса „Кое е най-сериозното предизвикателство пред Вашия бизнес днес?“ преобладаваща част от хотелиерите (38 на сто) посочват, че това са инфлацията и ръстът на цените на стоки и услуги – съществена промяна спрямо миналата година, когато за 43 на сто от хотелиерите най-сериозното предизвикателство е била липсата на персонал. През тази година недостигът на персонал е на второ място и отново заема съществен дял в отговорите – малко над една четвърт, а на трето място е „Спадът на туристите от традиционни за моя хотел пазари“ – с 16 на сто. За сравнение, този отговор почти е отсъствал през миналата година (7 на сто), отбелязват организаторите на допитването. Със значително по-малък дял в отговорите – по около 5 на сто, се класират нестабилната политическа обстановка в страната, нестабилната международна обстановка и нелоялната конкуренция от страна на колеги.

По отношение на решенията за кадровата криза, мненията са сравнително балансирани – средно по около една трета от хотелиерите виждат решение или в повишаване на възнагражденията, или в по-активното ангажиране на студенти и ученици чрез стажове и програми за заетост. Една пета от респондентите смятат, че решение може да се търси във вноса на кадри от чужбина, а останалите залагат на по-сериозно ангажиране на бюрата по труда и наемане на хора във възрастовата група „55+“.

При половината от хотелите в България структурата на туристите е балансирана – българи и чужденци. 30 на сто от тях са ориентирани основно към българи, а 20 на сто разчитат главно на чужди туристи.

Сред външните пазари водещ остава румънският, с над 50 на сто дял, следван от Германия (30 на сто), Великобритания, Турция и Гърция с по 25 на сто, Израел и Полша с по 15 на сто. С по-малки дялове назад остават Чехия, Македония, Испания, Украйна, Скандинавските държави и др. Организаторите на допитването уточняват, че тук сборът от процентите надхвърля 100, защото има възможност участниците да попълват повече от един отговор.

Инвестиционните нагласи остават почти идентични спрямо миналата година – една четвърт от хотелиерите посочват, че предвиждат инвестиция в нов хотел или разширяване на съществуващия до края на 2026 г., а над половината от тях планират по-сериозни ремонти и обновяване на базата.

В годишното национално допитване на Хотелски форум (HTIF) и Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE) се включиха хотелиери, които управляват леглова база от над 23 000 стаи, или около 15 на сто от хотелската база в страната, която отговаря на условието да бъде разпределена в места за настаняване с над 15 стаи, за да бъдат изключени къщите за гости и ваканционните апартаменти.

Тази леглова база е разпределена основно в градски (36 на сто) и морски (28 на сто), следвани от планински (14 на сто) и спа (13 а сто) хотели. Над 60 на сто от хотелите в България са с капацитет до 100 стаи, една четвърт са с между 100 и 200, а 15 на сто са с над 200 стаи.

Четиризвездните хотели преобладават – над 40 на сто от участниците в допитването са представители на такива. Около една трета са с три звезди, а малко над 12 на сто са петзвездните хотели.