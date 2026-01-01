5-метров кукер става нов символ на „Кукерландия“.

Международният маскараден фестивал „Кукерландия“ отбелязва своето 27-о издание, което само по себе си е индикатор за утвърдена традиция в културния календар. Фестивалът е посветен на съхраняването и представянето на българските кукерски обичаи и маскарадни игри, които са съществена част от нематериалното културно наследство. Тази година, в рамките на неговото откриване, беше представена нова, мащабна арт инсталация, целяща да се превърне в съвременен символ на събитието.

За да се осигури пълен хронологичен контекст за развитието на фестивала през годините, включително конкретни предишни събития или инциденти, както и специфични институционални действия или политики, предприети в отговор на тях, е необходима детайлна архивна информация. В предоставения обем данни обаче не се съдържат тези специфични исторически казуси или официални мерки.

Следователно, настоящият преглед се фокусира върху най-новите, верифицирани данни, касаещи актуалното издание.Началото на 27-ото издание бе белязано с официалното откриване на петметровата фигура на кукер. Т

ази пластична арт инсталация е изработена почти изцяло, а именно 99%, от рециклирани материали. Сред тях са идентифицирани стари резервоари, брони от автомобили, както и бидони и други по-дребни пластмасови детайли, демонстрирайки пример за кръгова икономика в изкуството. За "съшиването" на многобройните елементи са използвани над 3000 винта.

Цялата структура е изградена върху метална основа, което обяснява общото ѝ тегло от около 250 килограма. Основното послание, заложено от автора, е с подчертана екологична насоченост, илюстрираща потенциала на изхвърлените материали да бъдат трансформирани във форми на изкуство и да носят позитивно настроение.

Този подход съответства на нарастващата обществена чувствителност към устойчивото развитие и намаляването на отпадъците, като по този начин фестивалът допринася за повишаване на публичния дискурс по важни социални теми.