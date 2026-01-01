Рекорден брой участници ще представят богатството на маскарадните обреди в България и по света в тазгодишното издание на „Кукерландия“, съобщиха организаторите.

Международният маскараден фестивал, който бележи по неповторим начин присъствието на България в глобалната културна карта, ще се проведе за 27-а поредна година в Ямбол от 25 февруари до 1 март под патронажа на Министерството на културата и Националната комисия на ЮНЕСКО. Организатори са общините Ямбол и Тунджа.

Специално създадени за „Кукерландия“ спектакли, множество изложби, арт-работилници и забавления за малки и големи обогатяват програмата на фестивала благодарение на финансовата подкрепа на Европейския съюз - NextGenerationEU в рамките на проект „Културно многообразие и иновации в Ямбол: развитие на градския културен живот чрез сътрудничество и нови формати“, Договор № BG-RRP-11.021-001. Проектът на община Ямбол е финансиран по Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ от Национален план за възстановяване и устойчивост чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и Европейския съюз - NextGenerationEU.

Маскарадни групи и делегации от Камерун, Гана, Румъния, Турция, Гърция и Япония са сред специалните гости на фестивала. Древният танц на китайския дракон ще бъде представен от възпитаниците на институт „Конфуций“ в Средно училище „Васил Левски“-Русе.

На 28 февруари и на 1 март на двете сцени в Градския парк на Ямбол ще се надиграват мъжки и младежки маскарадни групи от всички фолклорни области в страната.

„Кукерландия“ в Ямбол: 3-метрови гигантски маски, каба гайди, хора на кокили и най-атрактивните кукери

Добруджанската фолклорна област ще бъде представена от каракушите на Алфатар и групите на силистренските села Айдемир, Калипетрово, Варненци.

Маскарадните обичаи от шопската фолклорна област ще бъдат пренесени на сцените на „Кукерландия“ чрез сурвакарите и мечкарите от кюстендилското село Пиперков чифлик и от град Перник и селата Богданов дол, Гигинци, Долна Диканя, Долна Секирна, Дрен, Земен, Кралев дол и Расник.

Ритуалите от северняшката фолклорна област ще покажат черните кукери от смядовското село Веселиново, джамалите от русенското село Кошòв, арапите от Макак, мечкарите от Гулянци и групата от Бозвелийско.

От родопската фолклорна област са кукерите от Ивайловград, а от странджанската - кукерите от Вресово и Долно Езерово. Най-много участници има от Тракийската фолклорна област. От област Карлово пристигат кукери от Баня, селата Вердраре, Войнягово, Домлян, Дъбене, Климент, Пролом, Соколица и Христо Даново. На двете сцени в Градския парк на Ямбол ще видим също кукерите от Отец Паисиево и от село Александрово, община Павел Баня, джамалите от град Стара Загора, старчешката булка от село Тъжа, старците от Голямо Дряново, дервишите от Церово, джумалите от Калугерово, сакарския звяр от Княжево.

И тази година във фестивала ще участват маскарадните групи на сливенските села Глушник, Драгоданово, Желю войвода, Калояново, Камен, Младово, Николаево и Трапоклово.

Домакините ще бъдат представени от Кукерската група на град Ямбол към Народно читалище „Диана-1944“ и от групите на община Тунджа от селата Веселиново, Дражево, Завой, Кабиле, Калчево, Козарево, Маломир, Могила, Победа, Стара река, Търнава, Чарган, Челник и Хаджидимитрово. Традиционните за ямболска област ритуали по пробуждането на природата ще покажат и кукерите от стралджанските села Джинот, Зимница, Иречеково, Чарда и от елховските Бояново и Кирилово.

Все още продължава записването и за детския фолклорен празник „Аз съм кукерче“. В него могат да участват детски сурвакарски и кукерски групи Празникът ще се проведе в Зрителната зала на община Ямбол на 26 февруари, а заявки се приемат в Общински детски комплекс и на е-мейл: info-2811801@edu.mon.bg.