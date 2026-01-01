Две мечки от Аржентина - Гордо и Флоренция, прелетяха океана, за да намерят нов живот в България. Те пристигнаха на Летище „Васил Левски“ – София късно снощи и днес предстои да потеглят към Парка за мечки край Белица.

Двете диви животни са спасени от бившия зоопарк в Лухан, Аржентина. Те бяха поставени в специални клетки в микробус за диви животни.

БТА

Мисията по транспортирането на мечките в България беше водена от фондация „Четири лапи“, в сътрудничество с български и международни институции и организации. Преди да потеглят към нашата страна, с мечките е имало специално обучение, за да може да се адаптират към промяната. За първи път в историята на България диви животни пристигат със самолет от друг континент, казаха от „Четири лапи“.

През последните месеци работихме усилено, за да се уверим, че мечките ще могат да се справят с полета дотук, каза д-р Амир Халил, ветеринарен лекар на „Четири лапи“ и ръководител на спасителната мисия в Аржентина. На въпрос на БТА дали животните ще свикнат лесно към климатичните условия в нашата страна, специалистът отговори, че очаква да няма никакви проблеми с адаптацията, макар че разликата в температурата в южноамериканската държава и в момента в България е 30 градуса.

"Основната ни мисия е да създадем един по-добър свят за всички животни", коментира Йозеф Пфабиган, президент и главен изпълнителен директор на „Четири лапи“. По думите му, дивите животни трябва да са в природата или да им се осигури среда, максимално близка до естествената.

Това е много специален проект за нас, отнел шест години работа, каза главният изпълнителен директор на „СОФ Кънект“, дружеството концесионер на летище „Васил Левски“. От посолството на Аржентина в България се надяват Гордо и Флоренция да имат чудесен и щастлив живот в нашата страна. Пилотът на „Луфтханза“ Марио Бакалов е съдействал на „Четири лапи“ с логистичната организация по изпълнението на полета.

Преди да потеглят към Белица, мечките похапнаха грозде и ябълки. От „Четири лапи“ споделиха, че това е тяхната любима храна.