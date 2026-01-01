На 34-годишна възраст почина мечката Рада – една от най-обичаните обитателки на Парка за мечки в Белица. Животното, спасено преди близо две десетилетия от тежко минало, прекара последните години от живота си в грижа, спокойствие и любов. Това съобщиха във Facebook страницата на парка.

Миналата седмица тя е била открита безжизнена в бърлогата си от своите гледачи. Първоначалната медицинска оценка сочи сърдечно заболяване като вероятна причина за смъртта.

Рада е живяла с редица хронични заболявания, включително остеоартрит в двата лакътя и тежки дегенеративни изменения в гръбначния стълб. Преди пет години при нея е бил диагностициран и кожен сарком – доброкачествен тумор.

Преди да бъде спасена, мечката е водила тежък живот като „танцуваща мечка“ при частен собственик. През май 2006 г. тя е била освободена и настанена в Парка за мечки в Белица, който се управлява съвместно с Фондация „Бриджит Бардо“.

След пристигането си в парка Рада постепенно започва да проявява естественото си поведение. Още през първата си зима тя за първи път изпада в зимен сън – нещо, което не е правила преди това.

През последните близо 20 години животът ѝ преминава в спокойна среда, с постоянни грижи от страна на екипа. Според гледачите ѝ тя е била кротка и нежна, а присъствието ѝ е оставило силен отпечатък върху всички, които са я познавали.

От парка споделят, че Рада ще бъде запомнена като символ на втория шанс и на възможността за по-добър живот след тежко минало.