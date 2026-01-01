На много от граничните пунктове в Сърбия тази сутрин са се образували километрични опашки, а придвижването е затруднено, като най-големи струпвания на превозни средства са отчетени на границата с Унгария и Хърватия, предава регионалната телевизия "Ен1", позовавайки се на съобщение на Главната дирекция на сръбската гранична полиция. Според информация в местните медии предполагаемата причина за създалата се ситуация е технически проблем.

По информация на медията на ГКПП „Хоргош“ (с Унгария) шофьорите на тежкотоварни камиони са били принудени да чакат повече от шест часа, за да преминат сръбско-унгарската граница.

В същото време Хърватският автомобилен клуб (HAK) съобщава, че поради технически проблеми в Сърбия движението на товарни превозни средства е спряно и в двете посоки на основния граничен пункт на сръбско-хърватската граница „Баяково“, както и на ГКПП „Батина“, също по границата с Хърватия.

По данни на хърватските гранични власти частичното затваряне на граничните пунктове е свързано с проблем в информационната система на сръбските гранични власти.

Към настоящия момент няма официално потвърждение от страна на Сърбия за причината за дългото изчакване на граничните пунктове.

Припомняме, че миналия месец мащабен протест на балканските превозвачи блокира граничните пунктове към страните от Шенген. Причината за недоволството им тогава бе правилото "90/180" на Европейския съюз, което ограничава престоя на професионалните шофьори от трети страни до 90 дни в рамките на 180-дневен период. Блокадите бяха прекратени, след като Брюксел обяви, че ще приеме визова стратегия, за да разреши проблема.