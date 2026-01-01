Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи Владимир Фердинандов, освободен от длъжността „административен ръководител - окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Плевен, на основание чл. 308, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, на длъжност „прокурор" в Окръжна прокуратура – Плевен, считано от датата на вземане на решението.

Колегията определи Венцислав Фердинандов - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, за изпълняващ функциите „административен ръководител - окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Плевен, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението влиза в сила с днешна дата.