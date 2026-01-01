Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение в района на улица „Дунав“ в града.

Това каза заместник-кметът Мариана Цекова. Причината е свлачищни процеси, които застрашават както самата улица, така и сградите, които се намират в района.

„Целият скат е изнесен от дъждовете към реката. Пътят също е компрометиран. Застрашени са цеховете, които се намират там“, посочи Цекова.

Смолянските села Мугла и Киселчово остават в бедствено положение

Засегнатите имоти са общински, а един от тях е частен. Именно собственикът на тоз имот е подал сигнал за образувалите се свлачища по ската.

На улица „Дунав“ няма жилищни сгради. Въведено е ограничение за еднолични търговци, физически и юридически лица, собственици и ползватели на обекти и моторни превозни средства в зоната на бедствието.

Заповедта за бедственото положение е валидна до пълното овладяване на ситуацията или до издаване на заповед за нейната отмяна.

Припомняме, че след обилните валежи през последните месеци са регистрирани множество инциденти. През [неуточнена дата, свързана с обилни валежи] е констатирано активизиране на свлачища в област Смолян, засягащи път II-86 Смолян - Средногорци при км 118+600 и път III-8652 Бял извор - Неделино при км 10+600, което доведе до ограничаване на движението.

По-късно бе съобщено за активизирано старо свлачище в района на Малка Арда, което наложи временно ограничение на движението по път III-863 Соколовци - Момчиловци - Баните в участъка между селата Малка Арда и Баните.

Към момента, бедственото положение в смолянските села Мугла и Киселчово остава в сила, където пътят до Мугла е непроходим, а в Киселчово активни свлачища са прекъснали електрозахранването, налагайки доставката на агрегати.

В отговор на тези системни предизвикателства, отговорните институции предприеха конкретни действия. Една от основните мерки е редовното разчистване на паднали камъни и земна маса от пътните мрежи в региона от специализирани фирми. Също така, в случаи на пътни ограничения, се осигуряват обходни маршрути и се въвежда съответна сигнализация, както бе направено по пътя за Баните.

Аварийни екипи продължават работата по възстановяване на електрозахранването и проходимостта на пътните артерии, особено в отдалечени райони като Киселчово, където са предоставени генератори. Тези действия представляват непосредствена реакция, но дългосрочното решение изисква по-всеобхватен анализ и превенция.