Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи бившият президент на България Румен Радев и „говорителката му“ Илияна Йотова като защитници на Турция, които изпълняват волята на Ердоган.

„Да, очаквах ветото на президента Илияна Йотова да бъде преодоляно. Смятам, че всеки един, който се е клел в парламента да защитава законите и Конституцията, трябваше да гласува в подкрепа на предложенията на „Възраждане“, а не за ветото на говорителката на Радев, както и той самият, влязоха в ролята на защитници на Турция и изпълняваха волята на Ердоган“, каза той.

Окончателно: Парламентът отхвърли ветото на президента за промените в Изборния кодекс

Костадинов заяви, че се радва, че днес българският народ е постигнал голяма победа в защитата на българската държавност. „Българската държавност от години насам е ерозирала. Гласуването на Турция – масовото, незаконно, фалшиво гласуване в Турция, беше един от съществените проблеми. Не, че сме решили всички проблеми и задачи на България, но това е една важна победа в борбата на запазването и оцеляването на българската държавност“, коментира Костадинов.

„ГЕРБ правят това, което ние им казваме. И както виждате направиха точно това, което ние им казахме“, заключи депутатът.

Припомняме, че депутатите отхвърлиха ветото на президента и приеха на второ четене оспорените промени в Изборния кодекс (ИК). Мотивите на държавния глава Илияна Йотова да наложи вето бяха свързани главно с текстовете, които ограничават до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските представителства в страните, които не са в Европейския съюз.