Рано тази сутрин, около 5:30 часа, на тел. 112 е получен сигнал за катастрофа на пътя между град Белоградчик и село Рабиша, в района на село Върба, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Видин.
Към мястото незабавно се насочили екипи на полицията пожарната и спешна помощ.
Шофьор загина при тежка катастрофа във Видинско
Според първоначалните данни лек автомобил е напуснал пътното платно и се е блъснал челно в крайпътно дърво.
Загинали са водачът – 74-годишен от село Дъбравка и пътувалата на предната седалка 54-годишна жена от село Рабиша.
Шофьор на товарен автомобил блъсна и уби възрастен мъж край Видин
Двама пътници от колата – 46-годишна жена и 7-годишно момче, са настанени в МБАЛ-Видин.
Оперативна група извършва оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.
Това не е единственото тежко пътно произшествие във Видинско в последните дни. На 17 февруари бе регистриран инцидент на главен път Е-79 в село Ружинци, при който 5-годишно дете загина, а жена бе с опасност за живота.