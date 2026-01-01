На 24 февруари в 10:10 часа на тел. 112 е получен сигнал за намерени трупове на две кучета на брега на реката в село Арчар, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Оперативна група е извършила оглед в присъствието на ветеринарен лекар от ОДБХ-Видин. Предстои изготвяне на ветеринарномедицинска експертиза за установяване на причината за смъртта на животните.

Разследват смъртта на кучета във Видин

По случая, с полицейска мярка за срок до 24 часа, е задържан 74-годишен мъж. Работата на разследващите продължава в рамките на образувано досъдебно производство по описа на РУ-Видин за престъпление от Наказателния кодекс.

Данните показват, че подобни инциденти не са изолирани. На 4 август 2025 г. в Тетевен 39-годишен мъж е привлечен като обвиняем и задържан за жестоко умъртвяване на куче, след като нанесе удар по животното, което починало от нараняванията. Случаят е документиран чрез записи от видеокамери, а прокуратурата предприе действия за внасяне на искане за постоянен арест.