Българският тежкоатлет Карлос Насар зае третото място в 52-рото издание на традиционната анкета „Спортист на Балканите“ за 2025 година. Той събра 41 точки и се нареди сред най-успешните спортисти на региона, след румънеца Давид Попович и сръбската баскетболна звезда Никола Йокич.

През 2025 г. Насар направи изключителен сезон, като спечели световната титла в категория до 94 килограма със световен рекорд в изтласкването. На европейското първенство при 96-килограмовите той не само завоюва златото, но постави нови световни рекорди в двубоя и в изтласкването. Постиженията му утвърдиха България като една от водещите държави в тежката атлетика на Балканите.

"За пореден път за мен е чест да бъда номиниран за "Спортист на Балканите" и да имам възможността да се наредя до едни от най-добрите спортисти в света. За което благодаря на всички, които са гласували за мен и са ме подкрепили", коментира Насар.

Карлос Насар е най-добър щангист в Европа за 2024

Попович заслужи първото място, след като през сезона спечели световните титли на 100 и 200 метра свободен стил. Той събра 70 точки и за втори път в кариерата си оглави престижната класация след успеха си през 2022 година.

На второ място с 46 точки се нареди сръбската баскетболна звезда Никола Йокич. Центърът на Денвър Нъгетс изигра нов силен сезон в Национална баскетболна асоциация, като подобри редица статистически показатели и затвърди позицията си сред най-добрите играчи в лигата.

След първите десет попадна още един българин - волейболистът Александър Николов е седми с 23 точки. Той стана най-резултатен състезател на Световното първенство и помогна на националния тим да спечели сребърните медали.

ТОП 10:

1. Давид Попович (Румъния) - плуване - 70 т.

2. Никола Йокич (Сърбия) - баскетбол - 46

3. Карлос Насар (България) - вдигане на тежести - 41

4. Янис Адетокунбо (Гърция) – баскетбол - 39

5. Зринка Лютич (Хърватия) – алпийски ски - 35

6. Емануил Каралис (Гърция) – лека атлетика - 33

7. Алперен Шенгюн (Турция) – баскетбол - 30

8. Дистрия Красничи (Косово) – джудо - 24

9. Александър Николов (България) – волейбол - 23

10. Стефанос Дускос (Гърция) – гребане - 22