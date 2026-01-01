Почина големият рицар на българския театър актьорът, режисьор и сценограф Асен Шопов, това съобщиха от Съюза на артистите в България.

"На 93 години ни е напуснал един от най-големите мъдреци в нашето съвремие. Голям творец, който не просто правеше театър, той го живееше с аристократично достойнство и непоколебима вяра в смисъла. За всички нас в Съюза на артистите в България, Асен беше символ на епоха, учител по мярка и човек, който знаеше как да превръща сцената в катедрала", посочват от Съюза на артистите.

"Благодарим ти за уроците, за мащаба и за споделената светлина, Маестро! Пътят ти към вечните сцени е осветен от обичта и аплодисментите на поколения българи. Поклон пред светлата ти памет", допълват оттам.