Докато пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на заседание за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор, граждани се събраха протест пред сградата на ВСС.

БТА

Граждани протестират с искане за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В района има засилено полицейско присъствие.

Той е организиран от инициативата „Правосъдие за всеки”.

БТА

Оттам посочват, че Борислав Сарафов е „узурпирал поста и отказва да го освободи”.

БТА

Сдружението подкрепи действията на правосъдния министър Андрей Янкулов, който настоява Сарафов да се оттегли. „Правосъдие за всеки” се позова на влезлите в сила законови промени, които забраняват едно и също лице да е изпълняващ длъжността главен прокурор за повече от шест месеца.