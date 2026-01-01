С шествие до Висшия съдебен съвет (ВСС) приключи протестът пред Съдебната палата в София с искане за оставка на изпълняващия функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието беше организирано от инициативата „Правосъдие за всеки“ под наслов „Операция: Нищожен 2“. В района имаше засилено полицейско присъствие. Движението беше временно ограничено.

В края на протеста пред Съдебната палата протестиращите вдигнаха светещи лампи и включиха фенерите на телефоните като символ на правдата.

БТА

Докато Сарафов не освободи кабинета на четвъртия етаж протестите ще продължат и ще сигнализираме Европейската прокуратура за погазване на върховенството на правото. Утре е последната възможност за Висшия съдебен съвет (ВСС) за поправителен изпит, каза пред медиите адвокат Величков Величков от "Правосъдие за всеки".

БТА припомня, че утре Пленумът на ВСС ще заседава, като единствената точка в дневния им ред е "Определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор".