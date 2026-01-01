Няколко украински градове, сред които и столицата Киев, бяха подложени на руски удари тази нощ, само няколко часа преди началото на нови американско-украински преговори в Швейцария за прекратяване на войната, над 20 души са ранени, предадоха Франс прес и Ройтерс.

През нощта в центъра на Киев са били чути няколко експлозии. Според шефа на местната военна администрация, Тимур Ткаченко, столицата е била атакувана с дронове и балистични ракети. В южната и източната част на страната са пострадали около 20 души. Засега не е известно колко точно дронове и ракети са били използвани.

Засегнати са три квартала на столицата, съобщи в "Телеграм" кметът на Киев Виталий Кличко. Отломките са повредили девететажна жилищна сграда, но без да има ранени, според същия източник.

Множество други големи градове са били атакувани през нощта, до такава степен, че съседната на Украйна Полша е мобилизирала военновъздушните си сили, за да осигури безопасността на въздушното си пространство, съобщиха полските въоръжени сили в "Екс". Североизточният град Харков е бил атакуван с дронове и ракети, съобщи кметът му Игор Терехов, като спомена за експлозии.

В този град, вторият по големина в страната преди началото на руското нашествие през февруари 2022 г., както и в съседно село, са ранени общо 14 души, сред които и седемгодишно дете, според Олег Синегубов, шеф на местната военна администрация.

В град Запорожие са били ранени най-малко 7 души, според Иван Федоров, ръководител на регионалната администрация. Повече от 500 жилища са останали без отопление, а 19 сгради са били повредени, уточни той.

При атака срещу Кривой Рог са били ранени двама, според шефа на регионалната администрация на Днепропетровск Олександър Ганджа.

Очаква се украинските и американските пратеници да се срещнат днес в Женева, Швейцария, за да работят по нови тристранни преговори с Русия с цел да се сложи край на конфликта, който във вторник започна петата си година.