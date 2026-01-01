Преди седмици SpaceX блокира достъпа на руската армия до системата "Старлинк". Русия я използваше нелегално и благодарение на нея успя да извърши множество атаки, пише Deutsche Welle . Как се променя сега ситуацията на фронта в Украйна?

Как и защо "Старлинк" се използва във войната в Украйна?

"Старлинк" се използва във войната в Украйна като ключов инструмент за комуникация и разузнаване, както и за управлението на военни части, оръжейни системи и доставки. Най-общо казано, това е сателитна система, която осигурява достъп до интернет. Създадена е от SpaceX, американската аерокосмическа компания, основана от Илон Мъск.

Потребителите на "Старлинк" се нуждаят от специална сателитна антена и приемник, действащ и като рутер. Технологията осигурява достъп до високоскоростен интернет, без значение каква е традиционната телекомуникационна инфраструктура. Използването на обикновен мобилен интернет на фронтовата линия е неефективно и опасно, тъй като често няма обхват, а съществуващите връзки могат бързо да бъдат открити, разяснява германската обществена медия АРД.

Как Украйна и Русия са се сдобили с тази технология?

Украйна използва системата "Старлинк" още от 2022 за защита от руските атаки. Първоначално компанията на Мъск беше предоставила на нападнатата страна около 1000 антени "Старлинк". Междувременно украинската армия разполага с над 40 000 терминала.

В Русия официално не е разрешено да се използва "Старлинк". Там системата не е лицензирана, а и Мъск не продава своите технологии на Руската федерация. Въпреки това през 2023 руските войски, които страдат от сериозни комуникационни проблеми, се сдобиват с първите терминали "Старлинк". Те са внесени контрабандно в Русия предимно през страни от Персийския залив или Централна Азия, се казва още в публикацията, която се позовава на данни на агенция ДПА.

Защо "Старлинк" наскоро беше блокиран за Русия?

Наскоро "Старлинк" беше блокиран за Русия. В седмиците преди спирането на услугата руските военни я използваха, за да проведат серия от особено ефективни атаки с дронове срещу украински части - както на фронтовата линия, така и по маршрутите за снабдяване, което доведе до руски териториални придобивки, припомня по-нататък АРД и разяснява, че сухопътните войскина Русия са получили от "Старлинк" такава въздушна подкрепа, каквато руските военновъздушни сили не биха могли да им осигурят.

Системата помогна на Русия да извърши и атаки, насочени дълбоко във вътрешността на Украйна. "Руските въоръжени сили все по-често използват сателитните мрежи на "Старлинк", за да разширят обхвата на своите атакуващи дронове BM-35 и да извършват удари със среден обсег в Украйна", отбеляза наскоро независимият Институт за изследване на войната (ISW).

Това накара полския външен министър Радослав Шикорски да попита Илон Мъск защо не блокира "Старлинк" за Русия. "Защо не попречите на руснаците да използват "Старлинк" за атаки срещу украинските градове?", попита Шикорски Мъск в платформата X. "Печалбата от военни престъпления вреди на Вашата марката", добави Шикорски. Украйна също вдигна тревога и очевидно това беше чуто в SpaceX, пише АРД.

Как функционира блокирането?

За блокирането на достъпа на руската армия до "Старлинк" в Украйна бяха предприети две мерки.

Първата от тях бе ограничаването на скоростта: ако терминалът се движи с повече от 90 км/ч в продължение на две минути, системата се рестартира. Така трябва да се предотврати използването на терминалите от руските дронове.

Втората мярка се счита за още по-важна: всички терминали на територията на Украйна трябва да бъдат официално регистрирани на електронна платформа, за да могат да функционират. Това очевидно е довело до проблеми и за украинската страна, тъй като по-голямата част от терминалите не са били закупени официално от въоръжените сили, а от доброволци. Частите, разполагащи с такива устройства, трябва да ги регистрират официално, за да могат да ги използват отново.

Как ще се отрази това на хода на войната?

Според ISW, от сряда до неделя миналата седмица Украйна е отвоювала около 200 квадратни километра - това е толкова много територия, колкото страната не е успявала да си възвърне за такъв период от време от юни 2023 насам. Става въпрос за малък участък от фронта източно от град Запорожие. От института обясняват този успех именно с блокирането на "Старлинк" за руските части. Оттогава Русия е успяла да завоюва нови територии само в един единствен ден, пишат АРД и ДПА.

Малко след изключването на комуникациите военният кореспондент на руската държавна телевизия Александър Сладков се оплака, че комуникацията между подразделенията се е върнала на нивото от 2022, т.е. от началото на войната.

Но това не означава, че Русия не може да продължи да води тази война. От известно време насам по отношение на дроновете тя залага и на оптична технология: към безпилотните летателни апарати е прикрепен оптичен кабел, навит на макара и достигащ до 50 километра на дължина, по който се предават данните за управление на дрона. Така той може да бъде насочван към целта, без да бъде смущаван радиочестотно.

Освен това Русия в момента тества нова комуникационна система като алтернатива на "Старлинк", както съобщава руската агенция ТАСС, цитирана от ISW. Според данни на Руската фондация за напреднали изследователски проекти, стратосферната платформа Barrage-1 е направила своя първи полет. Според руски военни блогъри, цитирани от Института за изследване на войната, обаче системата не е подходяща да замести "Старлинк", се казва още в публикацията на АРД.