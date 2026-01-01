Германската митническа полиция съобщи, че е провела претърсвания в три предприятия в Хамбург, в рамките на разследване за предполагаемо нарушение на ембаргото срещу Русия, предаде Франс прес.

Според първоначалните разследвания, един от ръководителите на предприятията е заподозрян в "повече от 900 нарушения" на ембаргото, наложено на Русия, като е внесъл стоки "на стойност над четири милиона евро", според съобщение на разследващите от митническите служби в Есен.

Естеството на стоките не се уточнява. Властите са иззели много търговски документи и носители на данни. Конфискувани са два "луксозни седана с висока стойност" са били конфискувани и е било наложено замразяване на активи на стойност 3,5 милиона евро от имуществото на едно от засегнатите дружества, според съобщението.

От началото на войната в Украйна, започнала след руското нашествие през 2022 г., Европейският съюз прие, в допълнение към многобройните забрани за износ, ограничения върху вноса на определени руски стоки.