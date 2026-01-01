Екстремни ситуации и емоционални моменти очакват служителите на компания в сектора на възобновяемите енергийни източници в „Шеф под прикритие – Аватар“ този петък. Как ще се справят с предизвикателствата, които им е подготвил техният шеф, и какви житейски истории ще излязат наяве, ще стане ясно в новия епизод на предаването от 21:30 ч. по NOVA.

Веселин Тодоров е управител и основател на VVT Engineering – компания, специализирана в консултирането, проектирането и изграждането на фотоволтаични централи. Той влиза в предаването, за да тества как неговите служители действат в екстремни ситуации и дали успяват да запазят самообладание, когато в екипа им се появи нов, напълно неопитен колега.

В ролята на „аватар“ на мениджъра ще влезе близкият му приятел Юлиян под претекст, че е част от снимките на видео за соларни техници. Юлиян ще се присъедини към мобилните екипи на фирмата и ще използва всяка възможност, за да провокира колегите си. Напрежението обаче ще ескалира, когато един наблюдателен работник постави прикритието му под въпрос. Ще успее ли „аватарът“ да запази самообладание, или мисията му ще завърши с провал?

