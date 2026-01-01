Вицепремиерът и министър на правосъдието Андрей Янкулов съобщи, че не се е провело заседание на съдийската колегия на ВСС.

"Днес отидох на първото след назначаването си заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с цел да покажа дължимото институционално уважение към съдебната власт и съдийската общност. За съжаление заседание не се проведе поради липса на кворум - някои от членовете на колегията, изненадващо и за колегите си, се оказаха в отпуск", пише Янкулов.

"За краткото време на мандата на служебното правителство възнамерявам винаги, когато можем, аз или моите бъдещи заместници да се възползваме от правото да присъстваме на заседанията на колегиите, както и да председателствам пленума", пише още правосъдният министър.

По думите му макар и министърът да няма право на глас, самото присъствие на заседанията дава възможност за по-добро разбиране на проблемите на съдебната власт и участие в тяхното решаване.