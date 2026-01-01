Сръбският президент Александър Вучич посети вицепремиера и министър на вътрешните работи Ивица Дачич, който бе приет по спешност с опасност за живота в Клиничния център в Белград, предава агенция ТАНЮГ.
"Ситуацията е тежка, но вярваме в лекарите и вярваме в него (Ивица Дачич) и се молим за него“, каза Вучич пред ТАНЮГ на излизане от Клиничния център, предава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.
Posetio sam Ivicu jutros. Lekari kažu da je stanje nešto bolje. Verujem u njega, a sad pravac Kazahstan, po velike rezultate za našu Srbiju. @avucic #SNS #Srbija #Vucic pic.twitter.com/KYH2ShOpKg— СНС Барајево (@barajevo_sns) February 26, 2026
Помощник-директорът по отделението по пулмология на Клиничния център д-р Спасое Попевич заяви, че ситуацията е много трудна и че се борят за живота на министър Дачич, който има тежка пневмония.
Дачич е интубиран и е поставен на командно дишане, предава в. "Блиц".
Здравословното му състояние внезапно се е влошило, след като няколко дни е имал температура и днес е приет в болница.