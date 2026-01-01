Екшън и напрежение между протестиращи и полиция в сградата на ВСС. Стигна се до хвърляне на яйца от гневни граждани. Докато пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на заседание за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор, протестиращи се опитаха да нахлуят в кабинета на обвинител номер 1 с викове "Оставка" и "Сарафов вън".

Скрийншот

Напрежението продължи около 30 минути.

БТА

Протестиращите тропаха по вратата и призоваваха за граждански арест. Изрази като "Сарафов в затвора" и "Джуджето вън" се чуваха от протестиращи, докато полицията се опитваше да избута гражданите.

"Пазите престъпници" - викаха гражданите на полицаите. "Арест на Сарафов", се чуваше по коридорите на ВСС, протестиращите призоваваха за пълна блокада. "Следващият път трябва да има безсрочен палатков лагер, окупация, пак ще се връщаме", заканиха се протестиращи.

"От днес "Боец" започваме окупация, докато Сарафов не бъде изведен". Ужасяващо е униформени да не изпълняват исканията на граждани. Този човек незаконно заема поста", каза председателят на "Боец" Георги Георгиев. "Яйцата лично аз ги внесох, няма нищо счупено, няма нищо повредено. Това е нашето презрение", допълни той.

По-рано гражданите се събраха протест пред сградата на ВСС.

БТА

Те протестираха с искане за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В района има засилено полицейско присъствие.

Той е организиран от инициативата „Правосъдие за всеки”.

БТА

Оттам посочват, че Борислав Сарафов е „узурпирал поста и отказва да го освободи”.

БТА

Сдружението подкрепи действията на правосъдния министър Андрей Янкулов, който настоява Сарафов да се оттегли. „Правосъдие за всеки” се позова на влезлите в сила законови промени, които забраняват едно и също лице да е изпълняващ длъжността главен прокурор за повече от шест месеца.