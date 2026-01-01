Трети ден продължава издирвателната операция на родното Черноморие след изчезването на риболовен кораб. В нея участват вертолет и катер на Военноморските сили, а „Гранична полиция” се е включила в търсенето с дронове и още един катер. Доброволци продължават да обхождат плажове и труднодостъпни скалисти брегове с надежда да открият следа, посочва NOVA.

В четвъртък водолази от доброволния отряд в Созопол откриха следи от разлив на дизелово гориво в района на нос Коракя, където последно е засечен изчезналият кораб. На борда му са били 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един работник.

„След като направихме оглед покрай брега с лодка – решихме да вземем координатите на кораба. Отидохме до мястото, което е на около 5 километра от сушата. Когато наближихме усетихме силна миризма на нафта, а след това видяхме мазното петно”, разказа водолазът от доброволен отряд Найден Недев.

По думите му в този район дълбочината – според показанията на сонара, е била 38 метра. „Не видяхме друго – освен мазното петно от нафта. Нямаше никакви останки от кораб в района. Но ме съмнява това петно да е от друго. Според мен то е именно от кораба”, подчерта водолазът.

Кметът на община Созопол Тихомир Янакиев също уточни, че е направен оглед на цялата брегова ивица, която е в рамките на общината, а и отвъд нея. „Не открихме никакви останки от корабокрушение. Акцията ще продължи – не в същия мащаб като през изминалите дни, но ще пуснем пак екипи, които да обиколят”, посочи той.