Бившият началник на Районното управление на МВР в Горна Оряховица най-вероятно ще поеме временно управлението на Областната дирекция на МВР във Велико Търново, научи NOVA .

Досегашният директор Димитър Машов ще бъде освободен. Очаква се от другата седмица Лонгинов да встъпи в новата си длъжност.

Наскоро той напусна поста на началник в РУ на МВР-Горна Оряховица и се върна в криминалния сектор.

Лонгинов е един от малкото специалисти у нас, разкрил телефонни измами, които се генерират именно в родния му град Горна Оряховица.