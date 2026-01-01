„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - Плевен (ВиК) обяви актуализирани цени на водоснабдителни и канализационни услуги, съгласно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Те влизат в сила от 1 март, съобщиха от плевенското дружество, предаде кореспондентът на БТА в Плевен Елина Кюркчиева.

Според обявените нови цени за доставяне на вода потребителите ще дължат 1,693 евро/куб. м, за отвеждане на отпадъчните води - 0,205 евро/куб. метър, пречистване на отпадъчните води - за битови потребители 0,400 евро/куб. метър, за промишлени и стопански се изчислява според степен на замърсяване и варира от 0,454 до 0,938 евро/куб. метър. Цените са без ДДС.

ВиК – Стара Загора обяви нови цени на водата и канализацията

Последната промяна в цените на водата в област Плевен бе от началото на юли миналата година. Тогава за доставяне на вода цената бе 3,097 лв./куб. м, за отвеждане на отпадъчните води - 0,361 лв./куб. метър; пречистване на отпадъчните води - за битови потребители 0,729 лв./куб. метър, за промишлени и стопански цената варираше от 0,827 до 1,710 лв./куб. метър.

От ВиК - Плевен посочват, че актуализацията е във връзка с одобрените от КЕВР бизнес планове за развитието и дейността на водното дружество. Промяната на цените на ВиК услугите е необходима с оглед покриване на оперативните разходи на дружеството, електрическа енергия, осигуровки, както и изпълнението на инвестиционната програма за подобряване на качеството и сигурността на водоснабдителните и канализационни услуги, се посочва още в съобщението.

Политически партии алармират за поскъпване на водата от 1 март и искат обяснение от ВиК и КЕВР

Актуализацията на цените е съобразена и с новата цена, на която ВиК - Плевен ще купува водата от „ВиК“ АД - Ловеч за водоснабдяването на градовете Плевен, Червен бряг и още девет населени места в област Плевен, които се захранват с питейна вода от водоснабдителни групи „Черни Осъм“ и „Златна Панега“. От плевенското дружество напомнят, че в началото на годината бе взето решение да се отложи временно въвеждането на новите цени с цел адаптация към еврото.

От ВиК-Плевен допълват, че през миналата година са инвестирани повече от 4 милиона лева собствени средства в подобряване качеството на ВиК услугите в областта.

В изпълнение на инвестиционната програма за 2026 г., започва проектирането и строителството на обект “Изграждане на водопровод за подхранване на шахтови кладенци от Водоснабдителна група (ВГ) „Биволаре“ през инфилтрационни ровове“ на стойност 3,5 млн. евро. След завършването му ще се повишат добиваните водни количества от ВГ „Биволаре“, основна за Плевен и ще се осигури непрекъснатост на услугата за жителите му.

В бизнес плана на дружеството за настоящата година е предвидена и подмяна на помпени агрегати в цялата област с по-висока енергийна ефективност от настоящите. Планирани са строителни ремонти на помпени станции и резервоари; възстановяването на стари и изграждането на нови водоизточници. Предвидена е и подмяната и рехабилитацията на 23 км амортизирана водопроводна мрежа и съоръжения, обследване на 41 км водопроводна мрежа, зониране и управление на налягането.

В инвестиционната програма за по-доброто обслужване на клиентите са планирани средства за закупуване и монтиране на приходни водомери и такива с дистанционно отчитане.

Както БТА писа, в изпълнение е един от обявените големи ВиК инфраструктурни проекти в Плевен, част от програмата за разрешаване на водната криза в града и региона. В ход са дейностите по подмяна на вътрешната водопреносна мрежа по две от централните улици в Плевен - „Сан Стефано“ и „Шипка“.