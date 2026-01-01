Започва изграждането на светофар на кръстовището на улиците „Кап. Данаджиев“, „Паисий“ и „П. Р. Славейков“ в Търговище. Това обявиха на брифинг днес кметът д-р Дарин Димитров и представителят на фирмата изпълнител на проекта Юрий Хаджидимитров, съобщиха от Община Търговище.

Кметът д-р Дарин Димитров подчерта, че проблемът с трафика и преминаването през кръстовището съществува от години и в определени часове на деня създава сериозни затруднения за водачите и пешеходците. Градоначалникът обясни, че преди взимане на решението за изграждане на светофарна уредба, администрацията се е консултирала с различни транспортни експерти, инженери, пътни строители, които обаче не са дали категорично становище за универсално решение.

„Обмисляхме вариант за кръгово кръстовище, но реализацията му би изисквала значително по-голям диаметър, премахване на съществуващи жилищни имоти, изместване на пешеходни пътеки и преместване на подземна инфраструктура. Това прави подобен проект изключително сложен и скъп“, обясни кметът.

Новият светофар ще бъде синхронизиран със съществуващата светофарна уредба в района на Стария Бряст чрез GPS. Целта е да се избегнат задръствания и да се осигури по-плавен трафик, поясни кметът.

Представителят на фирмата изпълнител Юрий Хаджидимитров заяви, че в следващия месец предстои да започнат и прокопавания на улиците, като те ще се затварят поетапно за кратък период от време. Администрацията ще информира своевременно преди затваряне на всяка една от улиците.

„Ще започнем дейностите по улица „Кап. Данаджиев“, след това улица „П. Р. Славейков“, а накрая ще затворим и „Паисий“, обясни Хаджидимитров. Предвидено е и видеонаблюдение, както и последно поколение техника за управление на светофара. Чрез нея на следващ етап могат да бъдат въведени и т. нар. „умни светофари“. Това са светофари, които в зависимост от натовареността на движението сменят режима си на работа.

Целта е изграждането да приключи преди началото на пролетния панаир, който започва на 11 май.

Кметът апелира водачите и пешеходците за търпение и повишено внимание по време на извършване на строително-монтажните дейности.