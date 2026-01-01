Цените за платено паркиране в синята зона в Ямбол вече ще се закръглят надолу в евро. Нарушителите на правилата в "синята зона" вече ще заплащат по-високи санкции.

Това решиха общинските съветници на своето редовно заседание, приемайки изменения в общинската наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите.

Вместо 51 евроцента, един час платено паркиране вече ще струва 50 евроцента. Останалите цени също са актуализирани надолу в полза на потребителите, съгласно Закона за въвеждането на еврото в България.

Административният съд в Ямбол отмени решението за разширяване на „синята зона“

За освобождаване на поставена скоба за неправилно паркиране таксата ще е 15 евро (при досегашни 10,22 евро или 20 лева), а за освобождаване на принудително отстранен автомобил санкцията става двойна - 40 евро.

Ако колата е репатрирана на наказателен паркинг ще се заплаща 55 евро, а не както досега 30,68 евро (60 лв.), като в тази сума влиза поставената скоба и репатрирането.

За освобождаване на неправилно паркирано превозно средство, преди поставянето на четирите сапана на колелата - ще се заплаща вече 15 евро, а досега беше 10,22 евро или 20 лв. За един час престой на охраняемия паркинг ще се плаща вече двойно - 1 евро на час.