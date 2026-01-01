Сметопочистването е район „Изгрев“ ще се извършва от работници от Непал. Това съобщи в официалния си фейсбук профил кметът на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев. Той посочва, че до това се стигнало след като в продължение на няколко седмици е имало саботаж от страна на предишния персонал.

„С много усилия, успяхме да намерим нови работници от Непал, които макар и неопитни, да сменят настоящите. Незабавно издадох заповеди за уволнение на всички саботьори, възползващи се от тежката ни ситуация най-нагло“, написа районният кмет.

"След успешното стартиране на районния план за сметопочистване и сметоизвозване през месец декември, при който успяхме бързо и ефективно да почистим битовите отпадъци от кварталите с наша техника, работници и организация, започнаха непредвидени проблеми", разказва кметът Георгиев.

"Товарачите на кофите и шофьорите на специализираните камиони започнаха да бойкотират работата. Категорично отказаха да правят по два курса дневно до завода за боклук, като спираха работа след като напълнят камионите и демонстративно си тръгваха към 11:00-12:00 часа, оставяйки техниката в двора на общината", пише Георгиев.

"Работата започна да буксува и да се забавя значително. Въпреки нашите опити да ги задължим, същите отлично знаейки, че София и „Изгрев“ са в затруднено положение, упорито отказваха да правят нужните два курса и нагло поискаха увеличение на заплатите, респективно 2500 евро за всеки товарач и 3500 евро за шофьор", посочва Георгиев.

Изминаха няколко мъчителни седмици, в които се опитвахме всячески да накараме работниците да си вършат задълженията коректно. За жалост, очаквано „удряхме на камък“ всеки път. В същото време, други желаещи да извършват тази работа няма. Кметът посочва, че до днес никой не е отговарял на обявите и търсенията им.

Единствена проблемна зона с боклука към момента е район „Изгрев“. Това каза кметът на София Васил Терзиев пред журналисти, след като провери строежа на новия корпус на 126-то Основно училище в жк. „Стрелбище“, район „Триадица“.

"Там през последните няколко седмици има проблеми с персонала, но ще бъде изчистено. Въпреки че кметът на „Изгрев“ пое ангажимент сам да се справя, смятаме, че това е наш общ проблем и ще помогнем с допълнителни екипи, ще вложим допълнително усилия", каза Васил Терзиев.

В районите "Слатина" и "Подуяне" има допълнителна техника и персонал. До момента усилията на Столичното предприятие за третиране на отпадъци бяха фокусирани върху „Подуяне“ и „Слатина“, посочи Терзиев.

В останалите пет зони всичко върви нормално, имаше известна смущения в „Илинден“, в „Сердика“, в „Надежда“ бяха изпуснати някои точки. По думите на Терзиев с активна работа между районните кметове и инспектората проблемите са се разрешили, вкарала се е допълнителна техника и персонал, където е имало нужда и там нещата вече са добре.

"За районите „Надежда“, „Илинден“ и „Сердика“, след изтичането на договор, а е възложено на фирмите, които обслужват съседните райони, да поемат и тях", обясни кметът Терзиев.

Той посочи също, че през следващите седмици вече ще бъде готово и пуснато и мобилното приложение и в реално време ще може да се наблюдава всяка една кофа за разделно събиране, контейнер.