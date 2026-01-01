За две години управление на Васил Терзиев София е много по-мръсен град, заяви Борис Бонев, председател на групата на "Спаси София" на брифинг в Столичния общински съвет (СОС).

Не е вярно, че само в петте района, в които е обявена кризисна организация за събиране на отпадъци, има проблеми, каза Бонев и подчерта, че целият град не се чисти редовно и качествено.

По-рано днес кметът на София Васил Терзиев каза, че проблеми с отпадъците има в четири-пет района на София, а в останалите 19 - няма.

Борис Бонев заяви, че подава ръка на столичния кмет за конкретни действия. Кметът се намира в безпрецедентно добра политическа ситуация, защото няма партия в СОС, която при тази изключително сериозна криза с боклука, да не подкрепи всяко едно негово предложение за справяне с нея. Проблемът според Бонев обаче е, че няма ясен план за справяне с кризата. Терзиев казва, че има план, но като го питаме конкретно какъв е, отговаря, че е много добър, отбеляза общинският съветник.

Няма как една криза да бъде успешно овладяна като се вземат решения от днес за утре. Това не е професионалният начин на работа, коментира Бонев. Той призовава кмета Терзиев да представи плана си за справяне с кризата и да каже от какво има нужда, за да може СОС да го осигури. В противен случай няма как да се помогне, каза Бонев.

Той посочи, че мега обществената поръчка за сметосъбирането, която обяви Столичната община за отпадъците, беше с ясните заявки за много добри цени и много високо качество на услугата. Видяхме, че цените няма да са много добри, защото няма нито една фирма, която да дава дори близки до прогнозните стойности, каза общинският съветник. Бонев каза, че сключените анекси са на цени, многократно надвишаващи прогнозните стойности, като за някои позиции разликата между прогнозната стойност на общината в обществената поръчка и сключения анекс на анекса е 1700%, подчерта Борис Бонев.

Според него Терзиев не си е взел поука за определянето на пределна цена в обществените поръчки. Именно липсата на пределна цена позволява фирмите на хората с прякори да изнудват софиянци и да предлагат тези абсурдно високи цени, каза общинският съветник. Той е на мнение, че Терзиев не се бори реално с мафията, както беше заявил първоначално. "Това не е била война срещу мафията, а битка за преразпределение на парите за боклука", каза Борис Бонев.

Отговорността е на кмета да върне доверието на гражданите и да докаже, че предизборните заявки не са само на хартия, посочи Бонев. Той каза, че всички конкретни действия на Столичната община от началото на кризата с боклука, са благодарение на "Спаси София", сред които доклад за закупуване на техника на общинското дружество "Софекострой" и доклади за закупуване на камиони с кран за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци за районите администрации.