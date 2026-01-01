Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в София e съставила акт за административно нарушение на кмета на Столична община Васил Терзиев заради кризата с боклука. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов, който участва в днешния парламентарен блицконтрол.

По думите му от октомври в РЗИ са постъпи над 30 сигнала от граждани. Инспекцията е изпратила писма до общината за зони 1, 3, 4 и 7, с които е заявила, че спирането на събирането на битовите отпадъци ще влоши хигиената и ще застраши здравето на столичани. РЗИ е издала четири предписания, съответстващи на тези писма, с които е трябвало да бъдат отстранени нарушенията.

"Не бяха отстранени, като районите "Илинден", "Красно село", "Люлин", "Подуяне", "Сердика", "Триадица" и други останаха без сметоизвозване", каза Караджов пред депутатите. По думите му на 20 януари изтича и срокът за изпълнение на второто предписание.

От трибуната темата коментира и вицепремиерът и министър на иновациите в оставка Томислав Дончев, който посочи, че сметопочистването е в компетенциите на местните власти, за което съответно се събира и такса "смет".

"За мен добрият модел е, дори да се разчита на публично-частно партньорство, всяка община да има общинско дружество или предприятие – силно, добре институционализирано, с техника, което не само да реагира в кризисни ситуации, а и да не позволява да бъде изнудвано", коментира Дончев.