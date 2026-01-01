След решение на Кризисния щаб, от днес Столична община започва ежедневно да предоставя детайлна информация за извършените дейности през предходния ден – количества извозен отпадък, обслужени квартали и карета, както и за планираните дейности за текущия ден, с цел прозрачност и проследимост на изпълнението. Това обяви на брифинг пред сградата на "Московска" 33 Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат и координатор на Кризисния щаб на Столична община за управление на сметосъбирането.

“С темпото, което постигнахме, много бързо ще наваксаме натрупания отпадък около контейнерите - с поставена цел от 90 тона дневно за районите „Подуяне“ и „Слатина“, през изминалия ден са извозени над 110 тона отпадък", посочи той.

Неделков отчете, че към момента в седемте зони с изтекли договори четири са с анексирани договори (Зона 1, Зона 2, Зона 5, Зона 7), за зона 6 (“Люлин” и “Красно село”) е сключен договор със „Софекострой“, а Зона 3 („Подуяне“ и „Слатина“) се обслужва със собствен общински капацитет чрез Завода за боклук и съдействието на районните администрации. Там е осигурена необходимата техника. От вчера дейностите се извършват по карета, а не само по графици, което позволява по-ефективно обслужване.

За зона 4 („Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“) е издадена заповед на кмета на Столична община за временно възлагане на сметосъбиране чрез гранични райони, като е въведена ротационна организация на работа с цел равномерно обслужване и недопускане на натрупвания.

"Всеки ден се регистрират нови автомобили. В "Люлин" сметопочистването ще бъде възстановено в пълен график до края на месеца. Всички полагаме усилия за почистването на района, а кметът на "Люлин" освен да обвинява, нищо не прави, дори и в момента не е на работа. Може да проверите за това", каза Неделков.

Той обясни, че в момента в единия ден камионите започват от тези квартали, след това преминават към съседните зони, а на следващия действат в обратен ред. Целта е техниката да бъде използвана максимално ефективно и да не се допуска трайно натрупване на отпадъци в нито един от засегнатите райони.

БГНЕС

В районите „Слатина“ и „Подуяне“ е въведен нов подход в почистването – вместо работа по стандартни графици, е преминато към почистване по карета. Причината е, че досега капацитетът на камионите не е позволявал да се обхванат всички проблемни точки. Новият модел, съгласуван със Столичното предприятие за третиране на отпадъци и районните кметове, позволява по-добро таргетиране на най-критичните зони, обясни още директорът на инспектората.

По повод сигнали за натрупан отпадък в близост до борсата “Булгарплод” в район “Слатина”, Неделков уточни, че става въпрос за временни площадка за претоварване, разположена далеч от жилищни зони, която се използва с цел по-висока ефективност, Отпадъкът от тях се извозва в кратки срокове до Завода за третиране на отпадъци и съответно зонатане представлява сметище.

Неделков допълни и, че към настоящия момент няма индикации за обявяване на бедствено положение. Работата по почистването се подобрява ежедневно, като при необходимост ще бъдат осигурени допълнителни смени и техника. Усилията са съвместни – от страна на Столична община, „Софекострой’, СПТО и допълнително ангажираните екипи.

Неделков посъветва гражданите да подават сигнали за опасни висулки по сгради, подлези и обществени места. Ако по жилищни сгради се образуват висулки, то отговорност на живущите е да ги премахат.