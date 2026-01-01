Парламентарната група на ДПС–Ново начало е изпратила сигнал до министъра на околната среда и водите Манол Генов и министъра на здравеопазването Силви Кирилов, както и до директорите на РИОСВ-София Ирена Петкова и на РЗИ-София Данчо Пенчев във връзка с кризата с отпадъците в столицата, съобщиха от пресцентъра на партията.

В сигнала се настоява държавните институции да предприемат незабавни и решителни действия за справяне с проблема, който според формацията вече прераства в екологична и здравна криза.

„Изцяло в компетенциите на институциите, които ръководите, е да предприемете мерки – строги санкции, обявяване на извънредно положение и ангажиране на организационен ресурс на държавата за справяне с екологичната катастрофа и предстояща здравна криза“, се казва в документа.

От парламентарната група определят ситуацията като недопустима и подчертават, че държавата не може да остава безучастна.

„Недопустимо е в съвременна държава, държавните институции да наблюдават как столицата се превръща в сметище, а децата и възрастните хора не могат да се движат по улиците, заради планините от отпадъци“, се посочва още в сигнала.

Критики са отправени и към столичния кмет Васил Терзиев, като според ДПС–Ново начало проблемът не може да бъде решен с публични уверения.

„Въпреки арогантните изказвания на кмета Терзиев, миризмата, хвърчащите торбички, разлагащите се хранителни отпадъци и огромните купища по спирки на обществения транспорт, пред входове на жилищни и обществени сгради, разрастващите се сметища, не могат да бъдат изтрити с обещания“, се казва в текста.

ДПС-Ново начало предупреждава за сериозни рискове за общественото здраве.

„Нима ще очакваме да се разпространят зарази, инфекции и рискове за здравето на хората“, се пита в сигнала.

От ДПС-Ново начало заявяват, че ще продължат да настояват за действия от страна на институциите.

„Настояваме, изискваме и ще продължаваме ежедневно да изискваме от името на всички граждани на София да приложите цялата строгост на закона и да защитите здравето, живота и жизнената среда на жителите на столицата на България“, подчертават от парламентарната група.

В документа се съдържа и категорична оценка за управлението на Столична община.

„Кметът на Столична община и екипът му не са в състояние, не знаят как и дори нямат чувство на отговорност пред гражданите на София, да признаят своята безпомощност и несъстоятелност. Трябва да бъдат отстранени. Държавата е тази, която трябва да се погрижи за решаване на проблема“, се казва още в сигнала.

По-рано през деня лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски поиска оставката на столичния кмет Васил Терзиев заради кризата с боклука в няколко района в София.

"Месеци наред столицата на България, най-големият град, в който живеят една шеста от хората в тази страна, градът, посещаван от над милион български и чуждестранни туристи годишно, тъне в боклук и мръсотия! Кой разпореди това безобразие?!? Отговорът е много лесен - кметът на София Васил Терзиев", пише във Facebook Пеевски, препращайки към думи на лидера на ПП Асен Василев.

Асен Василев се качи на музикалната сцена: Изпя „Кой разпореди това безобразие“ (ВИДЕО)

"Кмете, София е в криза с боклука! За този провал изходът е един - незабавна оставка!", призова Пеевски.

Призив за оставка на кмета на София направи по-рано и лидерът на ИТН Слави Трифонов. Вчера недоволни граждани занесоха боклука си на "Московска" 33, също с искане за оставка.

Самият Терзиев обещава да реши проблема с боклука и отдава до голяма степем кризата на "опити определени хора да превземат боклука на София на висока цена за сметка на обществения интерес".