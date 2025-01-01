Председателят на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев се качи на сцената в столичен клуб и запя "Кой разпореди това безобразие?!", след това бендът подхвана думите му и ги вплете в парче.

В събота вечер в нощен клуб, изпълнен с млади хора, дошли на концерта на скакор/пънк рок групата "PIZZZA" в София, поканиха на сцената лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Видеото бързо се разпространи в социалните мрежи от активисти на партията и събра стотици коментари.

Два дни по-рано от групата са пуснали "новото парче" в профила си в социалните мрежи с кадри от многолюдния протест, състоял се на 26 ноевмри в центъра на София.

Скандал в бюджетна комисия: Няма да се случи по този начин (ВИДЕО)

Изразите "Кой разпореди това безобразие?!" и "Няма да се случи по-този начин" станаха популярни след заседанието на Комисията по бюджет и финанси, където в разгорещен двучасов спор влязоха представители на ПП-ДБ, които окупираха залата, и председателя на комисията Делян Добрев от ГЕРБ, както и Йордан Цонев от ДПС. След заседанието на комисията се проведе хилядния протест в столицата.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев бе категоричен, че "тази комисия няма да се случи по този начин - в почивката на парламента" и попита многократно „кой разпореди това безобразие“.