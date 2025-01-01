Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев отговори на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за проектобюджета за 2026 година.

"Господин Борисов, няма значение дали този бюджет е в евро, лева, рубли или турски лири, ако вие ще крадете през бюджета, ние ще сме против него, независимо в каква валута е", каза Василев и допълни: "Виждаме едно бързане да се ограби българският народ по най-безобразния начин".

Борисов: Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро

Той коментира и вчерашните протести, организирани от ПП-ДБ в центъра на София.

"Вчера видяхме Триъгълника на властта, пълен с хора, които са абсолютно недоволни от политиката на това правителство, от този бюджет, който иска да им бръкне в джоба, за да напълни касичката на властта и също така са абсолютно възмутени от това, което се случва с Благомир Коцев и Никола Барбутов, както и пълната липса на справедливост", посочи Василев.

Следващият голям прост е обявен за вторник (25 ноември). "Виждате, че безпрецедентно бяха намалени сроковете за подаване на предложения. Нормалният срок е 7 дни, намалиха го на 4 дни, за да може до понеделник да минат предложенията, вторник - комисии, където искаме да блокираме, защото ако нещо може да се промени в този бюджет за добро, е по време на второ четене в комисия. Ако изместят второто четене да не е във вторник, разбира се, ще изместим и протеста", допълни той.

Очаквайте подробности!