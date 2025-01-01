Управляващите, несъобразявайки се с мнението на работодателите, приеха най-пагубния бюджет в новата история на България, коментира председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пред журналисти след заседанието на комисията по бюджет и финанси, на което бяха одобрени на първо четене проектобюджетите на държавата, ДОО и НЗОК за 2026 година.

Това е най-голямото увеличение на данъци от 1996 г. насам, от времето на Жан Виденов; бюджет, който увеличава разходите драматично, без това да са минималните работни заплати, пенсиите или разходите за отбрана. Тези три разхода са една четвърт от увеличението на разходите, другите три четвърти отиват в касички и в увеличение на разходите за „бухалки“, посочи Василев.

На първо четене в комисиите в НС: Приеха проектобюджетите на ДОО, НЗОК и държавната хазна

Този бюджет е изключително пагубен, защото както се изразиха от „ДПС - Ново начало“, той поставя нова рамка на публичните финанси в България, каза още Асен Василев. Те искат да харчат 45 процента от брутния вътрешен продукт вместо 40, колкото сме харчили до момента, и съответно да започне поетапно вдигане на данъците - тази година вдигнаха осигуровките с 2 процента и данък дивидент, догодина се готвят да въведат прогресивен данък, след това се готвят да вдигнат корпоративния данък и де факто да започнат да вдигат данъчната тежест на всички работещи българи, на всички фирми в България, за да си имат да си харчат, коментира той. Василев добави, че това е абсолютно недопустимо. В нито една от миналите три години - 2022, 2023, 2024 г. ние не позволихме вдигане на данъци и успяхме да запазим текущия данъчно-осигурителен модел, който работи от 2008 г. насам, отбеляза той.

По думите му, ако се позволи това да продължи - този бюджет да мине в този му вид, всички български граждани, които работят и плащат данъци, ще плащат много повече, за да може „Новото начало и техните присъдружни партии да си имат да си харчат било за капиталови разходи, било за „бухалки“.