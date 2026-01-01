Терен до борсата в столичния район „Слатина“ се е превърнал в сметище, алармира във Facebook Панайот Бориславов. По думите му там се стоварва боклукът от камионите, които събират битовите отпадъци от сивите контейнери в района.

Временно дейностите по сметоизвозването в „Слатина“ бяха поети от Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

От Столичната община потвърдиха пред „24 часа“, че на това място е една от точките с големи сиви контейнери на СПТО, където обикновено се карали чувалите, събрани от доброволци и екипи със самосвали.

Причината е, че в близост не живеели хора и е по-оперативно боклукът, събран с бусове и самосвали, да е там временно, вместо да се губят часове до завода за преработка на отпадъци. Така техниката можела да прави повече курсове и по-бързо да наваксва с чистенето на критичните точки в жилищните зони.

От СО обаче уверяват, че до дни мястото ще е изчистено, като там ще работят с т. нар. „щипки“ и багери.

