Кризата със сметосъбирането в София продължава да предизвиква остри реакции в Столичния общински съвет. Критики към начина, по който администрацията на Васил Терзиев се справя с боклука дойдоха днес от „Спаси София“, ГЕРБ–СДС и „БСП за България“. На този фон кметът Васил Терзиев отново заяви, че ситуацията е под контрол и ще бъде решена в кратки срокове.

Терзиев увери, че реални проблеми има в четири–пет района на столицата, докато в останалите 19 сметосъбирането се извършва нормално. По думите му кризисната организация ще приключи до края на месеца, като от общинското дружество „Софекострой“ са поели ангажимент за овладяване на ситуацията в „Люлин“ и „Красно село“. Кметът посочи, че временните затруднения са резултат от отказа на общината да приеме, по думите му, необосновано високи цени и от опит да се ограничи разходването на средства.

Кметът свърза управлението на отпадъците с личните разходи на гражданите и заяви, че целта е преминаване към принципа „замърсителят плаща“. Според него става дума за около 400 млн. лева, които могат да бъдат спестени, като тази сума той съпостави със средства за изграждане на 40 детски градини за около 8 000 деца. Терзиев призова за по-активно разделно събиране на отпадъците и отчете увеличаване на техниката и персонала, както и включване на доброволци.

Коренно различна оценка дадоха от „Спаси София“. Председателят на групата в СОС Борис Бонев заяви, че градът не се почиства редовно и качествено и че проблемът не е ограничен само до няколко района. Според него, въпреки благоприятната политическа обстановка, кметската администрация не е представила ясен и конкретен план за справяне с кризата. Бонев посочи, че при изслушването в общинския съвет не е била дадена информация за необходимите ресурси, техника и персонал, а последната конкретна мярка е била увеличаване на броя служители в Завода за отпадъци преди повече от месец.

От „Спаси София“ настояват за обявяване на бедствено положение в засегнатите райони, което според тях би позволило ангажиране на повече ресурси. Партията предлага и освобождаване от такса смет на гражданите в районите, където услугата не е била реално предоставяна, като става дума за близо 400 000 души. Бонев постави и въпроса за обществените поръчки, като заяви, че подписаните анекси надхвърлят прогнозните стойности, на места многократно. Все пак Бонев заяви, че подава ръка на кмета на София, но иска ясен план за справяне с кризата.

Критики отправи и групата на ГЕРБ-СДС. Общинският съветник Антон Хекимян заяви, че уверенията за бързо решение се повтарят от началото на кризата, без да се стигне до връщане към нормален режим на почистване. Той постави въпроса защо обществената поръчка за сметосъбиране не е била пусната по-рано и изрази съмнения относно сключването на анекси и договори, включително в зони, където съответни фирми не са работили преди. Хекимян постави под въпрос и законността на площадка за сметосъбиране в район „Слатина“.

Към критичните позиции се присъедини и „БСП за България“. Председателят на групата в СОС Иван Таков заяви, че положението с отпадъците е нетърпимо за стотици хиляди софиянци. По думите му, след четири месеца обещания общинските съветници са очаквали реален план за излизане от кризата, но вместо това са получили информация за подписани анекси, които според юристи са „на ръба на закона“. Таков постави въпроса как се води борба с мафията, ако същите дружества продължават да получават нови договори за стотици милиони.

Той припомни, че СОС е одобрил средства за подсилване на капацитета на „Софекострой“, но по думите му резултатите в „Люлин“ и „Красно село“ остават неубедителни. Общинският съветник Еньо Савов допълни, че сметосъбирането и сметоизвозването трябва да се извършват от общинско дружество и изрази очакване за по-добър диалог между кмета и съветниците.

Въпреки различията в оценките, всички групи в Столичния общински съвет заявяват готовност да подкрепят конкретни решения за излизане от кризата. Засега обаче разминаването между уверенията на кмета и критиките на опозицията остава, а проблемът със сметосъбирането продължава да бъде една от най-напрегнатите теми в управлението на столицата.