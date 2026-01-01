Най-скъпият „данък“ в България не е ДДС, а страхът – страхът да не се „набиеш на очи“, да не „стане проблем“, да не останеш сам и да не се изправиш срещу силните на деня. Според кмета на София Васил Терзиев именно на този страх разчитат хората, които години наред поддържат една и съща порочна система.

В своя позиция столичният кмет посочва, че днес отново се вижда добре познатата политическа конфигурация – „подредени като глутница“, както ги определя той, Делян Пеевски, Бойко Борисов, Слави Трифонов и свързаните с тях зависимости. По думите му те не се спират от факта, че България е на дъното на Европейския съюз по ключови показатели като доходи, образование и продължителност на живота, нито от това, че хиляди семейства живеят на ръба.

Кметът заявява, че съвестта не е спирачка за тези хора, защото в тяхната ценностна система тя се възприема като слабост. Според него истината е проста, но неприятна – докато много граждани казват, че „не разбират от политика“, други вземат решения, които пряко засягат живота на всички – разпределят парите, пишат правилата, правят назначения, определят кой е под закрила и кой не.

Кметът Терзиев с апел към софиянци за боклука

Той обръща внимание и на манипулативните техники, използвани за обезсърчаване на активните хора – внушения, че протестите са „режисирани“, че младите лекари не са нужни, че „всички са маскари“ и че „няма смисъл“ да се бориш. По думите му целта е да бъдат осмени смелите, за да останат само послушните.

В контекста на предстоящите избори кметът подчертава, че това е моментът, в който политическата отговорност може да бъде потърсена най-лесно – без героизъм, а с няколко прости действия: гласуване независимо от натиска, отказ от търговия с вот, подаване на сигнали при купуване или натиск и участие като застъпници или наблюдатели. Според него машинното гласуване също е част от защитата на вота, тъй като ограничава възможностите за подмяна и злоупотреби.

Кметът Терзиев: Това не е просто криза с боклука, това е сблъсък на два свята

Терзиев припомня и свой конкретен отказ да подпише решение за близо 400 млн. лева, което по думите му би довело до непосилна годишна такса смет от над 500 евро за обикновено четиричленно семейство в столичния квартал „Люлин“ след няколко години. Той призовава гражданите да откажат примирението, защото без него тази система не може да съществува.

В края на позицията си кметът отправя и практичен апел към софиянци – независимо от политическите им нагласи да изхвърлят отпадъците разделно и да не поставят строителни и едрогабаритни отпадъци в сивите контейнери. По думите му това е дългосрочна инвестиция в личния бюджет на гражданите, а не в нечие лично благополучие.