Отново зрелищна гонка в Сливенско. Заловен е криминално проявен 32-годишен шофьор с положителна проба за наркотици, съобщиха от полицията.

Мъжът е засечен на 26 февруари вечерта в района на село Мокрен, при съвместна операция по пътна безопасност и установяване на системни нарушители на Закона за движение по пътищата.

Водачът не е изпълнил разпореждане да спре, а е направил опит да осуети проверката. Автомобилът е спрян с помощни средства.

Тестът му е отчел положителен резултат за наркотици. При последвалите действия, в хода на които е включено и полицейско куче, в автомобилът са намерени и наркотични вещества.

Мъжът е задържан и по случая се води разследване.