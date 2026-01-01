Международният валутен фонд (МВФ) обяви, че Управителният му съвет е одобрил четиригодишен заем от 8,1 милиарда долара за Украйна, уточнявайки, че $1,5 млрд. ще бъдат изплатени незабавно, предаде Ройтерс.

МВФ добави, че новото споразумение по Програмата за разширено финансиране (Extended Fund Facility) e част от пакет международна помощ в размер на 136,5 милиарда долара за Украйна, която тази седмица отбеляза 4 години от руската инвазия.

“Украйна и нейният народ преживяват дълга и опустошителна война вече над четири години със забележителна издръжливост. Чрез умела политика, подкрепена от Програмата за разширено финансиране от 2023 година, и с изключителната финансова подкрепа на международни партньори властите поддържат цялостна макроикономическа и финансова стабилност, постигнаха напредък в националните приходи и задвижиха някои ключови реформи", каза в края на заседанието на Управителния съвет управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева, цитирана от официалния сайт на организацията.

При посещението си в Киев в средата на миналия месец тя заяви, че ще поиска от Управителния съвет на МВФ да одобри нова кредитна програма за Украйна на стойност 8,1 милиарда долара, като подчерта значението на осигуряването на стабилно финансиране за тази страна.