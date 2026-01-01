Римската гробница, разкрита при спасителни археологически разкопки в района на античния военен лагер Нове край Свищов, разкрива уникална рядка практика на римляните.

Проучването започнало в края на ноември, след като жител на Свищов подал сигнал, че при премахване на старо дърво в двора на вилата си открил надгробна плоча. На място пристигнали археолози от Свищов и Велико Търново, които установили наличието на цистови гробове - гробни камери, изградени от варовикови плочи.

Според археолога д-р Марин Маринов, в част от плочите има латински надписи, които свидетелстват за военни лица от римските легиони, разположени в региона - включително I Италиански легион, базиран в Нове, и XI Клавдиев легион от Дуросторум при днешния град Силистра.

Проучването е извършено от археолозите д-р Марин Маринов и Калин Чакъров. По думите на специалистите подобна находка в района не е регистрирана от близо 100 години. Разкрити са общо пет гробни съоръжения, като четири са с обред трупополагане, а едно - с трупоизгаряне. При един от гробовете е установено предварително опалване на ямата - рядко срещана практика в археологическите разкопки.

Археологическият резерват обхваща около 280 декара, като досега са проучени приблизително 10% от територията му. Кметът на Свищов Генчо Генчев заяви, че общината ще съдейства за опазването на откритите структури, но поддръжката на резервата изисква значителен финансов и човешки ресурс.

Към момента гробницата е покрита и консервирана, а за продължаване на археологическите дейности се очакват указания от Министерство на културата на България.